Верстка (почти готова), бэкенд и натяжка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок1100 просмотров

Необходимо доверстать сайт из Figma (сделано 80%) под Wordpress, сделать натяжку на Wordpress с переносом старых материалов из блога, плагинов, мультиязычности. Из верстки осталась только мобильная версия, далее уже бэкенд и натяжка

https://www.figma.com/file/3Xr2Yip42cSLDCgJ5iIKOo/Tony-Blog?node-id=0%3A1

Тз с доп комментариями в атаче. Важна скорость pagespeed в зеленой зоне и сохранение мультиязычности.

Срок до 10 дней

FigmaNode.jsWordPress
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