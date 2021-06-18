Нужно сверстать сайт ,много анимаций ,моб ,планшет и десктоп версия ! Вёрстка качественная должна быть. Только Украина !
Верстка (почти готова), бэкенд и натяжка на Wordpress
Необходимо доверстать сайт из Figma (сделано 80%) под Wordpress, сделать натяжку на Wordpress с переносом старых материалов из блога, плагинов, мультиязычности. Из верстки осталась только мобильная версия, далее уже бэкенд и натяжка
https://www.figma.com/file/3Xr2Yip42cSLDCgJ5iIKOo/Tony-Blog?node-id=0%3A1
Тз с доп комментариями в атаче. Важна скорость pagespeed в зеленой зоне и сохранение мультиязычности.
Срок до 10 дней
Заявки фрилансеров
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