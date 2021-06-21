Добавить форму обратной связи

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Завершен3 заявки1340 просмотров

Сайт на netcat: http://умныестельки.рф

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4 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Artyom2021
Артём 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель, всем рекомендую. Все сделано быстро и качественно.
Приятный заказчик, чёткие и адекватные требования, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Роман
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Artyom2021
Артём 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
48 отзывов
4 года назад