Поправить верстаку

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Завершен14 заявок430 просмотров

http://rosnalogconsulting.ru/ - в мобильной версии нет меню (ушло за границы)

https://rosnalogconsulting.ru/contacts/ - в мобильной версии пропал блок контакты

4 года назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
все ок
Все отлично, спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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7 лет в сервисе
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месяц назад
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thongx
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