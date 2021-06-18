Вёрстка лэндинга

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Завершен60 заявок1206 просмотров

Нужно сверстать лендинг по макету фигмы

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Figma
4 года назад
milanist
Артур 
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Выбранный исполнитель

kost_enikov
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