Нужна верстка на Vue.js

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Закрыт7 заявок550 просмотров

Нужна верстка на  Vue.js

Требования к верстке:

1. Vue.js 2

2. Стили: sass+tailwind

4. Без jquery!

5. Вёрстка Mobile-first.

jQuerySASSVue.js
4 года назад
Able2Know
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