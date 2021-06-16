Исходные данные: работающий на v2.1.12 (лицензия) форум на движке XenForo + отрисованный под заказ дизайн с доступом разработчика в zeplin.io Требуется: Обновление форума на последнюю версию (лицензия)Вёрстка и натяжка дизайна с учетом ...
Нужна верстка на Vue.js
Нужна верстка на Vue.js
Требования к верстке:
1. Vue.js 2
2. Стили: sass+tailwind
4. Без jquery!
5. Вёрстка Mobile-first.
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