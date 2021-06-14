Сверстать страницу сайта на Tilda по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок591 просмотр

Готовим перенос и обновление дизайна текущего сайта компании. 

В рамках данной задачи необходимо сверстать страницу услуги на CMS Tilda. Подготовленный дизайн можно посмотреть тут

Что нужно сделать:

- сверстать страницу по дизайну

- адаптировать к разным экранам 

Сроки выполнения: до 18/06

Приступить можно уже сейчас. 

Задача будет считаться выполнена по факту сверстанной страницы в соответствии с дизайном и переданной мне. 

Начините отклик с бюджета на выполнение задачи. 

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