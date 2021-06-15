Верстка: сделать "переливающийся" фон

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Завершен7 заявок447 просмотров

Добрый день!

Вот на этом сайте: https://qwertycamedy.github.io/simple-wealth/about.html

Заголовок на внутренних страницах оформлен черным цветом: https://take.ms/rII6M

Нужно заменить черный вот таким переливающимся: https://simplewealth-sw.webflow.io/

Предложите цену и сроки.

4 года назад
dtx
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

koktebelkrim
Кузьменко 
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$5
2 дня
Escrow
Быстро, дешево, качественно - похоже три из трех ) Рекомендую!
Все отлично, понятное ТЗ, на связи. Рекомендую!

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koktebelkrim
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