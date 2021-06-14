Нужно сделать вёрстку сайта От вас жду портфолио и телеграм Дизайн есть Покажу при общение Определимся по цене и срокам
Сайт на plain HTML
1. Проверить, чтобы все работало
2. Добавить 4 раздела (страницы)
Заявки фрилансеров
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