Срочно помочь с версткой.

. Так бывает. Не нужно просто давать авансы. У нас стоит задача быстро закончить работу. Сверстать все макеты, сверить все что сверстано с макетами и поправить если надо что то править. А так же сделать адаптив. Ссылка на макеты в лс. Они сюда не влазят. Цену жду от вас. Сроки горят. Кто быстрее может сделать тому и заказ. Предоплату по этому проекту больше не дадим

Макеты: https://drive.google.com/file/d/12a-Gq0t_tTt7IsBOKP8whjarxrq0CEV7/view?usp=sharing