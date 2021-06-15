Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок499 просмотров

Добрый день

Нужна верстка лендинга (см. приложение) HTML + CSS

Кроме самого лендинга в примере, будет три всплывающие окна (при клике на пункты меню - цены, график работы и форма заявки)

Просьба обращаться с опытом. Желательно выполнить до завтра вечера

Указывайте стоимость и комфортные сроки

Спасибо

CSSHTML
4 года назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nots2
Глеб 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
$20
1 день
Отличный Исполнитель Справился точно в срок! Всегда на связи Спасибо за работу
Отличный заказчик. Сработались отлично. Буду ждать ещё от него заказов )

Заявки фрилансеров

Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва(-2)
4 года назад
Валерий
 
42 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Максим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
34 отзыва
4 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
4 года назад
Матвей
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Улугбек
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Тимур
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 отзыва
4 года назад
Nots2
Глеб 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
63 отзыва
4 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Константин
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
45 отзывов
4 года назад
Анатолий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов
4 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
4 года назад
Владимир
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать html шаблоны по проекту в figma

    Доброго времени суток. Есть готовый дизайн проект в figma, админки личного кабинета клиента. Необходимо по данному проекту сверстать html шаблоны на базе bootstrap. Чтобы программист смог их интегрировать в уже готовый функционал.

    BootstrapFigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки slick slidera

    $10

    Всем привет, ребят работа не сложная для тех кто знает js. на сайте нужно поправить slick slider на нескольких страницах и подогнать его по адаптив. Ссылка на сайт https://product.mtfive.org.ua/ поправить и адаптив сделать на страницах ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Добрый день. Ищу исполнителя, для верстки портала недвижимости. Десктоп + мобильная версия. Дизайн 2х версий по ссылке: https://docs.google.com/document/d/18YO9HCP5EGUFZ7mVjYeDQ-0ILls4cJkwcqkIt_-9UCs/edit?usp=sharing Срок до июля. В заявке прошу указать стоимость за всю верстку, выберу в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать кабинет по дизайну в фигме

    необходимо сверстать кабинет по готовому дизайну в фигме вся структура в текущей версии кабинета (начинка) соответствует тому что есть в дизайне (скрин во вложении) https://www.figma.com/file/sfFSZEXBZAaYxiny10XIQ9/спартанэткабинет?node-id=1756%3A8005 обязательно присылайте отклики ...

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Добавить на сайт слайдер

    Необходимо на готовую верстку, добавить слайдер на подобии с сайта "Мебель на дом"  Слайдер должен нормально отображаться и на десктопе и на мобилке.  Жду ваши предложения цена/строк.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка внутр страниц

    Есть верстка главной страницы, необходимо отверстать несколько внутренних, адаптив есть под 460px, на остальных расширениях делаем чтобы удобовариваемо смотрелось, без разлазаний блоков и отклонений что бросаются в глаза. Страницы показаны в файле. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внести правки в сайт

    Есть сайт https://securefinance.ee/ нам необходимо внести правки в стили(только в стили) и привести сайт к виду макетов. Основная задача поправить шрифты и оступы. В десктопе и мобилке. Цена от вас. Сделать надо сегодня. Макеты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен React Developer для проекта

    Для проекта нужно знать - опыт работы с TypeScript; - Хороший опыт программирования (алгоритмы, структуры данных, шаблоны);  - Опыт создания больших веб-приложений на React с нуля; - Владение всеми основными интерфейсными технологиями (HTML, CSS и т. Д.); - Хорошее знание ...

    CSSHTMLTypeScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Битрикс

    Необходимо сверстать многостраничный сайт под Битрикс. Адаптированные версии. Что хочет клиент: https://apriori.design/ Дизайн будет в Фигме. Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.

    Figma
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Битрикс

    Необходимо сверстать многостраничный сайт под Битрикс. Адаптированные версии. Что хочет клиент: https://apriori.design/ Дизайн будет в Фигме. Пжалуйста, пишите стоимость и сроки.

    Figma
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад