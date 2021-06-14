Правки slick slidera

Всем привет, ребят работа не сложная для тех кто знает js. на сайте нужно поправить slick slider на нескольких страницах и подогнать его по адаптив. Ссылка на сайт https://product.mtfive.org.ua/ поправить и адаптив сделать на страницах Лицензии, оборудование, на странице оборудование нижний блок надо обернуть в слайд и вывести стрелки по бокам, сервис, партнеры, проекты.