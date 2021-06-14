Правки slick slidera

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок775 просмотров

Всем привет, ребят работа не сложная для тех кто знает js. на сайте нужно поправить slick slider на нескольких страницах и подогнать его по адаптив. Ссылка на сайт https://product.mtfive.org.ua/ поправить и адаптив сделать на страницах Лицензии, оборудование, на странице оборудование нижний блок надо обернуть в слайд и вывести стрелки по бокам, сервис, партнеры, проекты.

JavaScript
4 года назад
Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Отличная работа, сделал все в срок и качественно. Рекомендую.
Спасибо Михаилу за заказ! Всегда был на связи и оплата пришла в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

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