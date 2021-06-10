Сайт для компании ВИК

Добрый день. Компания ВИК наши партнеры. Возникла необходимость разработать новый сайт. Наша задача сверстать данный сайт. Макеты по ссылке. Сюда они не помещаются в приложение: https://disk.yandex.ua/d/B1DrU8kE6DK9SQ

Иммем на данную задачу 70 долларов. От вас сроки реализации данной задачи.