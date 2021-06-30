Верстка сайта на Wordpres

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок1529 просмотров

Нужен опытный верстальщик для верстки сайт на Wordpress.

Есть дизайн сайта на фигма.

ТЗ по проекту

FigmaWordPress
4 года назад
azhaxalykov
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$200
15 дней
Escrow
Виктор, профессионал в своем деле! Всем рекомендую. Работает четко, быстро. Соблюдает сроки. Были небольшие правки с нашей стороны не указанные в дизайне, все отработал. Виктор спасибо за работу!
Все прошло отлично! Адильбек всегда на связи и подробно отвечает на все возникающие вопросы. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Давид
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Евгений
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
74 отзыва
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
127 отзывов
4 года назад
Арген
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
4 года назад

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