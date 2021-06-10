Адаптивная верстка по макетам. Срочно и качетсвенно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка769 просмотров

Народ без отзывов не рассматриваю. Аванс после главной 20-25%. Сделать надо за 3-4 дня. Макетов много. Но они все однотипные. И большая половина макетов это модалки, менюшки и прочее. Бюджет 8000р

4 года назад
mibeg
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
4 года назад

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