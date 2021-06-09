Сверстать макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки907 просмотров

Всем доброе время суток нужно сверстать макеты ЛК. Посмотреть можно здесь.

https://drive.google.com/drive/folders/1JV-3oczub3hzj3Ma4gzLrkbdyQd8wXr6?usp=sharing

Вопросы в ЛС.

Интересует цена и сроки выполнения.

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