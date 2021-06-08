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Верстка элементов Wordpress
- На mos-radius.ru в “Экскурсионном меню” есть три блока :
- Обзорная экскурси
- Базовый радиус
- Расширенный радиус
То есть делаем её по аналогии с двумя другими радиусами (тоже открывается по щелчку, а не всегда в открытом состоянии).
Нюансы:
- Плашка с “Галопом по красотам” - это CSS, а её продолжение - машинка с зеброй - картинка. Нужно, чтобы в десктоп-версии дорога растягивалась за счёт картинки так, чтобы всё время симметрично располагаться относительно нижележащей плитки с экскурсией. То есть эти расстояния http://prntscr.com/14v3zrs должны быть равны.
- В мобильной версии плашка должна выглядеть проще, но тоже с машинкой: http://prntscr.com/14v5e41 (вместо “для начинающих”, естественно, новый текст “Галопом по красотам”).
2. В верхней части страницы есть видео:http://prntscr.com/14v9nov . По щелчку в десктопе видео должно раскрываться где-то на 60% от экрана (по крайней мере, до удобных для просмотра размеров). Ютубовское “во весь экран” также должно сохранить работоспособность. В мобильной тоже всё должно быть ок.
3. В мобильной версии сейчас картинка-заголовок “Экскурсионное меню” маловата: http://prntscr.com/14vbewx . Делаем больше.
Исходники: cdr, svg.
Заявки фрилансеров
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