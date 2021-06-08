Вёрстка редизайна интернет-магазина на WooCommerce

Здравствуйте!

Нужно сверстать редизайн интернет-магазина. Задание тестовое для понимания Ваших возможностей. Если сработаемся, есть большая потребность в дальнейших заказах.

Задача:

Сверстать редизайн интернет-магазина на WooCommerce.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1gmKm73CzSgW2FaPZkDwpMB3b5CxaztLR1etuACuRrF4/edit?usp=sharing

Начинаем с главной в рамках этого задания и далее ещё 3 страницы в рамках следующих.

Требования:

За плечами вёрстка сайтов на WP, чистый и аккуратный код.

Elementor-верстальщиков и тд. - прошу мимо.

P.S. Жду ваших предложений по срокам и разумные по стоимости:)