Вёрстка фронтенда на ReactJS

Задача собрать фронтенд CRM, макет в Figma.

Если хватит компетенций -- написать сразу логику к компонентам, прикрутить эндпоинты (используем GraphQL, клиент Apollo).

Обязательно понимание, как на React собирается страница, то есть просто сверстать не подходит.

Используем стандартные компоненты и апи, например от Ant Design, или Material, кастома не много.

По стейту MobX, или Redux. Будут хуки. Собрать webpack ом.

Пиксель перфект не главное, важно, чтобы адаптив не ломался.

Все мгновенные состояния отдельными блоками, (например открытое меню). В том, что зависит от вёрстки должны набираться высокие баллы в PageSpeed (общий балл должен быть выше 90).

Ссылку на макет вышлю для предоценки.

Разбиваем проект на блоки, оплачиваю по TM.