Привет всем. Надо срочно сделать вёрстку. Надо сделать не только быстро но и качественно. Жду вас. Пишите сроки и цену. Бюджет не очень большой. Выберу по цена/качество. Оплата по факту
Верстка подписи для e-mail
Необходимо сверстать подпись для e-mail (дизайн прикрепила), которая будет корректно отображаться во всех почтовых клиентах. Прикрепите, пожалуйста, примеры ваших подобных работ.
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