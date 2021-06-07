Верстка подписи для e-mail

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Закрыт7 заявок442 просмотра

Необходимо сверстать подпись для e-mail (дизайн прикрепила), которая будет корректно отображаться во всех почтовых клиентах. Прикрепите, пожалуйста, примеры ваших подобных работ. 

4 года назад
webernetic-bel
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