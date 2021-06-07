Верстка подписи для e-mail

Нужно довести шаблон на вордпресс до итогового состояния по предоставленному образцу дизайна, поменять шрифты и картинки (без использования конструкторов!). Шаблон уже выложен на хостинг, доступ в админку и php будет предоставлен. Также нужно будет занести ...