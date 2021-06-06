Нужны правки верстки на Wordpress сайт

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Закрыт25 заявок1656 просмотров

Здравствуйте

Периодически возникает потребность вносить изменения в верстку нескольких вордпресс сайтов

Предположительная загрузка около 10-15 часов в неделю

Кому интересно, оставляйте заявки, обсудим детали :)

WordPress
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