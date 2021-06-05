Отверстать пару блоков в готовый лендинг

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Закрыт55 заявок3268 просмотров

Здравствуйте. Есть готовый лендинг с адаптивной версткой. Необходимо добавить пару новых блоков. Картинка макетов ниже: 

http://joxi.ru/V2VzLEU8B60g2v

http://joxi.ru/krDnlGUgGNEM2p

Исполнителя буду выбирать по наименьшему бюджету и срокам доработки в 1-2 дня. 

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