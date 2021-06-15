Верстка

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Завершен22 заявки541 просмотр

Верстка для дальнейшего  натягивания на ВП 

https://www.figma.com/file/JlKrvqltXJPYDQdeECQrnV/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4?node-id=0%3A1

Node.js
4 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
$96
7 дней
Escrow
Все было сделано быстро и в точности как в ТЗ. Работаем не первый раз и всегда всё на высшем уровне.
Все отлично, продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

Глеб
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Алексей
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
71 отзыв
4 года назад
Егор
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Едуард
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Алексей
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Арген
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олександр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
63 отзыва
4 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Марат
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Илья
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
Виталий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад