Необходимо курирование в создании сайта. Есть макет на Wordpress

Здравствуйте! Очень понравился ваш профиль. Ваши перечисленные навыки - это именно то, что я ищу. Мне нужна помощь в создании 5-6 страниц с индивидуальным дизайном и верстка на Wordpress. У меня имеется прототип, его нужно завернуть в красивую упаковку. Обязательно автоматизировать для мобильной версии.