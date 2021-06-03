Необходимо курирование в создании сайта. Есть макет на Wordpress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок123 просмотра

Здравствуйте! Очень понравился ваш профиль. Ваши перечисленные навыки - это именно то, что я ищу. Мне нужна помощь в создании 5-6 страниц с индивидуальным дизайном и верстка на Wordpress. У меня имеется прототип, его нужно завернуть в красивую упаковку. Обязательно автоматизировать для мобильной версии.

WordPress
4 года назад
guest_16227216107337
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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