Сверстать 5 страниц, десктоп +моб

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Закрыт6 заявок341 просмотр

макеты во вложении

4 года назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Марат
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Александр
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
40 отзывов
4 года назад
Виталий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад