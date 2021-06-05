Сверстать лэндинг

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Завершен40 заявок1058 просмотров

Нужно сверстать лэндинг, тема: чай для похудения.

4 года назад
guest_16227418984587
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DanilaMuhinWork
Данила 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Хорошо выполнил заказ, раньше, чем обещал, с минимальными правками.
Хорошо сформулированы требования, легко работать, рекомендую

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