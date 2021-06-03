Верстка двух лендингов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок1361 просмотр

Есть готовая верстка подобного проекта. Она нужна для понимания анимаций. Сделать верстку двух лендосов. Оплата по факту. Бюджет 100 долларов

Верстка: https://dropmefiles.com/grbtY

Макеты: https://dropmefiles.com/6hz7N

4 года назад
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