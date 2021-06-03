Макеты в приложении. Нужна чистая верстка. Оплата по факту. Бюдежта 3500р
Верстка двух лендингов
Есть готовая верстка подобного проекта. Она нужна для понимания анимаций. Сделать верстку двух лендосов. Оплата по факту. Бюджет 100 долларов
Верстка: https://dropmefiles.com/grbtY
Макеты: https://dropmefiles.com/6hz7N
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