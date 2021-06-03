Есть верстка главной страницы от исполнителя который не доверстал. Есть только деск главной надо сделать адаптив и внутряки. Три внутряка. на 80% собираются с главной. Макеты по ссылке. Верстка в приложении. Сделать надо максимально быстро. ...
Адаптивная верстка
Макеты в приложении. Нужна чистая верстка. Оплата по факту. Бюдежта 3500р
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