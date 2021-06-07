Доверстать внутренние страницы

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки523 просмотра

Есть верстка главной страницы от исполнителя который не доверстал. Есть только деск главной надо сделать адаптив и внутряки. Три внутряка. на 80% собираются с главной. Макеты по ссылке. Верстка в приложении. Сделать надо максимально быстро. Денег 5000р. Сроки кто быстрее

https://fex.net/ru/s/ft5yapn -макеты

4 года назад
mibeg
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$85
1 день
Escrow
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству! Артур сделал очень объемную работу в короткие сроки, чем очень выручил меня!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая проверка!

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ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Абдуманнон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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