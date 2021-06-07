Доверстать внутренние страницы

Есть верстка главной страницы от исполнителя который не доверстал. Есть только деск главной надо сделать адаптив и внутряки. Три внутряка. на 80% собираются с главной. Макеты по ссылке. Верстка в приложении. Сделать надо максимально быстро. Денег 5000р. Сроки кто быстрее

https://fex.net/ru/s/ft5yapn -макеты