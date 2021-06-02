Две задачки на преобразование XML-документа (XPATH) и экспорт данных

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка479 просмотров

Преобразование XML-документа с помощью XPATH и экспорт данных из Excel в XML

4 года назад
yomiwo6783
Александр 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BLOODSIGHT666
Егор 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$6
31 день

Заявки фрилансеров

BLOODSIGHT666
Егор 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка дизайна

    Необходимо сверстать макет под Битрикс,. Дизайн в Фигме. Дизайн по ссылке. Адаптированные версии. В предложениях указывайте срок и стоимость. На вопросы могу ответить в личке.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • С тьды в чистую верстку

    $12

    Одна страница. Переверстать адаптивно в чистый код. Сделать сегодня. Бюджета 300 грн. Оплата по факту. Нудно сделать грамотно и красиво. http://project1707817.tilda.ws/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать страницу на WP и добавить видео

    $20

    Требуется в готовом сайте на Wordpress (Elementor) сверстать страницу в 2 экрана и добавить на нее видео. и картинку На второй странице (готовой) также разместить видео. Срок 1 день. Бюджет 1500 ₽. ...

    ElementorWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка лендинга (3-и блока)

    Требуется сверстать лендинг по готовому макету, адаптивная верстка От верстальщика нужно получить файлы index.html, css и папку с картинкам. Одной странице.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад