Убрать белую область вверху странички

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Завершен26 заявок682 просмотра

Убрать белую область вверху странички http://startaks.ru

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4 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hmuryi_koot
Максим 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
Рекомендую всем, отличный исполнитель. Быстро нашел и разобрался в проблеме!
Понятная задача, всегда на связи, адекватно реагирует на вопросы. Оплата своевременно. Рекомендую.

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Денис
 
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