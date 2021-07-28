Верстка и программирование сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки1862 просмотра

Изложено в прикрепленном файле, макет по ссылке https://yadi.sk/i/J6bG1docAdKV1Q

4 года назад
knn3470511
Надежда 
56 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

Aerw
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$190
8 дней
Escrow
Впечатления от работы и ее результатов остались самые положительные. Я - не самый "легкий" заказчик, но с Валентином проблем не было - спокойный, совершенно неконфликтный, не считает оплату за каждое движение. Короче, большой молодец. Рекомендую !
Очень доволен сотрудничеством с Надеждой. Всегда была на связи, четкое и понятное тз, моментальная оплата. Всем рекомендую!
edward_babetskyi
Эдуард 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$200
7 дней
Escrow
Я выбрала Эдуарда исполнителем для реализации https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-i-programmirovanie-sajt-1112712/. Времени на реализацию проекта было достаточно. Однако, даже через неделю после оговоренного срока окончания работы, мне не было предоставлено ни одной страницы реализованного проекта, даже маленькой части этого проекта, ничего. Мне пришлось обратиться в арбитраж (Дело №2206_1БП/2021), решение было вынесено в мою пользу и средства на БС разблокировали.
Спустя время решил написать отзыв заказчику... Надежда человек который хочет получит все даже больше в сроки. Изначально ей делали макет, который был просто наброском из картинок, я предупредил об том что её обманывают она решила все с дизайнером он доделал дизайн через несколько дней в адекватном виде... Дизайн получил, начал работу но по итогу в конце когда я скинул Надежде архив с версткой она дала знать о том что она не понимает как все открыть... Ну и хостинг для предоставления работы мне не предоставили. В конце концов, проект закрыть Надежда решила через арбитраж, заказчику было всё ровно на верстку и готова ли она. Ещё момент таков, в конце мне написал дизайнер который делал верстку и немного разговорились. Он так же не очень доволен от сотрудничества с Надеждой... Если нужны доказательства, нет проблем переписку предоставить могу.

Заявки фрилансеров

Виталий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Aerw
32 года
4 года в сервисе
Был
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Артур
 
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4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
edward_babetskyi
Эдуард 
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3 года назад
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4 года в сервисе
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