Привести в порядок адаптив сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок768 просмотров

Всем привет. Есть сайт https://product.mtfive.org.ua , нужно привести в порядок адаптив, готовность на 80% основные моменты текста, отоброжение слайдов, стрелки, переделать моб меню и мелкие правки. И самое главное срок день максимум два. Сайт на Laravel.

Laravel
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