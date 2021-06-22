Добрый день необходимо сверстать по PSD макетам (Плюс мобильная адаптация) Доску объявлений по продаже волос. Делаем на Wordpress. Все управление в админке нужно сделать через Advanced Custom Fields Личный ...
Верстка сайта с поэкранной прокруткой
Необходимо сверстать сайт с использованием технологии поэкранной горизонтальной прокрутки.
На основе данного скрипта https://alvarotrigo.com/fullPage/
или же с помощью кастмного
На сайте будет всего 2 типа страниц:
- Главная
- Контент (текст)
Всего будет 5 страниц для прокрутки + возможность перейти во внутреннюю страницу сайта
Подробную информацию скину в личку
Все желательно сделать с натяжкой на WP
Особенности:
- при входе на сайт нужно показать окно есть ли вам 18 или нет
- перед выбором возраста нельзя чтобы человек мог пользоваться сайтом
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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