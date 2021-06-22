Верстка сайта с поэкранной прокруткой

  1. Биржа фриланса
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Завершен20 заявок1573 просмотра

Необходимо сверстать сайт с использованием технологии поэкранной горизонтальной прокрутки.

На основе данного скрипта https://alvarotrigo.com/fullPage/

или же с помощью кастмного

На сайте будет всего 2 типа страниц:

- Главная

- Контент (текст)

Всего будет 5 страниц для прокрутки + возможность перейти во внутреннюю страницу сайта

Подробную информацию скину в личку

Все желательно сделать с натяжкой на WP

Особенности:

- при входе на сайт нужно показать окно есть ли вам 18 или нет

- перед выбором возраста нельзя чтобы человек мог пользоваться сайтом

WordPress
4 года назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$50
2 дня
Все отлично! Максим сделал все как нужно + дополнительные правки. Буду обращаться еще
Роман, спасибо за сотрудничество! Всегда на связи, оплата моментальная. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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