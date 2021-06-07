Корректировка верстки

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Завершен12 заявок600 просмотров

Добрый день! Есть сайт http://ares.inspire.kz/

При котрытии вот этой страницы с айфона - фон выглядит не корректно (приложение)

Нужно чтобы был не серый а черный. И чтобы качество картинки не размывалось так сильно.

Задача простая. Нужна сумма. Срок - сегодня.

UPD: также контент вот здесь должен идти не в одну строчку http://ares.inspire.kz/sections/contacts

4 года назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

vadimrun
Вадим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Вадим отлично справился с задачей! Рекомендую!
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству :)

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