Корректировка верстки

Добрый день! Есть сайт http://ares.inspire.kz/

При котрытии вот этой страницы с айфона - фон выглядит не корректно (приложение)

Нужно чтобы был не серый а черный. И чтобы качество картинки не размывалось так сильно.

Задача простая. Нужна сумма. Срок - сегодня.

UPD: также контент вот здесь должен идти не в одну строчку http://ares.inspire.kz/sections/contacts