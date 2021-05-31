Качественная адаптивная верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок1216 просмотров

Макет в приложении. Оплата по факту. Бюджет 4000р

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$60
2 дня
Человек кидала, не советую!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
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4 месяца назад
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Андрей
 
24 года
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Анатолий
 
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Евгений
 
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nikapr321
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