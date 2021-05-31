Доброго времени суток! Мы небольшая inhouse-команда (до 10-ти человек) Ищем верстальщика, т.к. сами не успеваем всё делать. Заходят новые проекты под ключ, разработчики есть, а верстальщиков не хватает. Те что есть, ...
Верстка дизайна
Нужно будет сверстать новый дизайн для сайта с использованием html5 и бэм
Без бутстрапа и подобных вещей.
С учетом адаптива под мобильные и планшеты.
Только чистый код.
Верстать нужно будет все страницы и попапы.
Дизайн скоро будет готов.
Можете оценить объем работ по текущему дизайну, структура изменяться не будет
Текущий дизайн здесь https://jobned.com/
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