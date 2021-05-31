Верстка дизайна

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт40 заявок1172 просмотра

Нужно будет сверстать новый дизайн для сайта с использованием html5 и бэм

Без бутстрапа и подобных вещей.

С учетом адаптива под мобильные и планшеты.

Только чистый код.

Верстать нужно будет все страницы и попапы.

Дизайн скоро будет готов.

Можете оценить объем работ по текущему дизайну, структура изменяться не будет

Текущий дизайн здесь https://jobned.com/

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