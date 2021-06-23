Качественная верстка одностраничных сайтов!
Занимаюсь версткой сайтов, лендингом.
Готов приступить к заказу прямо сейчас!
Прошел курс по веб верстке в университете Skillbox и готов применять полученные навыки на практике.
Владею навыками:
- HTML5;
- CSS3;
- JQuery;
- БЭМ;
- Адаптивная верстка по макету;
- Пиксель перфект;
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Только чистая html верстка, без интеграции в движки.
Гарантия на верстку:В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть допущены в процессе.
Связь со мной:+79223679278 вотс ап, вайбер, телеграм
Образование:Автоматизация технологических процессов и производств
На данный момент работаю инженером АСУ ТП на производстве
Учусь в онлайн университете Skillbox на Full stack разработчика
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка бустрап79 просмотров
- Проектный сайт154 просмотра
- Картинная галерея59 просмотров