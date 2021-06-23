AdrenaL1n

Дмитрий Мельков AdrenaL1n

 
30 летРоссия/Пермь
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка одностраничных сайтов!

Занимаюсь версткой сайтов, лендингом.

Готов приступить к заказу прямо сейчас!

Прошел курс по веб верстке в университете Skillbox и готов применять полученные навыки на практике.

Владею навыками:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • JQuery;
  • БЭМ;
  • Адаптивная верстка по макету;
  • Пиксель перфект;
  • Аккуратный и продуманный ручной код;
  • Только чистая html верстка, без интеграции в движки.

Гарантия на верстку:

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть допущены в процессе.

Связь со мной:

+79223679278 вотс ап, вайбер, телеграм

[email protected]

Образование:

Автоматизация технологических процессов и производств

На данный момент работаю инженером АСУ ТП на производстве

Учусь в онлайн университете Skillbox на Full stack разработчика

Верстка сайтаHTMLjQuery
Портфолио