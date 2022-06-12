Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым читабельным кодом. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript (чистый), jQuery, БЭМ методология

Плюсы работы со мной:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

не беру предоплату*

всегда на связи

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Моё портфолио:

Связь:

E-mail: [email protected]

Viber, Whatsapp: 992927179959

Telegram: https://t.me/mahmudmakhsudov