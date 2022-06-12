Mahmud-Makhsudov

Махмуд Махсудов Mahmud-Makhsudov

 
23 годаТаджикистан/Худжанд
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым читабельным кодом. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript (чистый), jQuery, БЭМ методология

Плюсы работы со мной:

  • готов приступить уже
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • не беру предоплату*
  • всегда на связи

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Моё портфолио:

Связь:

E-mail: [email protected]

Viber, Whatsapp: 992927179959

Telegram: https://t.me/mahmudmakhsudov

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JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaFigmaPrestashopjQuery