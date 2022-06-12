Махмуд Махсудов Mahmud-MakhsudovMahmud-Makhsudov
23 годаТаджикистан/Худжанд
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым читабельным кодом. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript (чистый), jQuery, БЭМ методология
Плюсы работы со мной:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, БЭМ.
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Моё портфолио:
Связь:
E-mail: [email protected]
Viber, Whatsapp: 992927179959
Telegram: https://t.me/mahmudmakhsudov
Портфолио
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