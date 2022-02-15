Создать сайт для ресторана

$300
HTML-версткаЗакрыт25 заявок1466 просмотров
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Привет нужен специалист который может создать сайт с нуля (макет, фронтенд, бэкенд)

Писать тем кто уже занимался такими проектами и может предоставить примеры работ

Спасибо)

2 года назад
Mahmud-Makhsudov
23 годаТаджикистан
3 года в сервисе
Был
2 года назад