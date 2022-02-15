Верстка и программирование на WP. 2 Экрана

Здравствуйте, нужна качественная верстка сайта, имеется 4 psd макета. Сделать всё под современные реалии. Одна особенность. Шаблон придется ещё натянуть на движок dle.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно:
- Сверстать по дизайну (2 экрана + мобайл)/ Точно по дизайну!
- Натянуть на WP
- Сделать сменяемыми заголовок и картинку по значению umt метки
- Повесить на хост
Точное ТЗ в приложении
Срок - 2 дня
- Похожие заказы
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт2 года назад
Обсудили все в личной перепискеЗавершен2 года назад
Есть сайт show-plus.com.uaОн сейчас на движке ВП. Сделали ребрендинг, отрисовали новый дизайн https://www.figma.com/file/SePnilRw2nvPPZyFpVpbm0/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0%3A1 Нужно сделать верстку и посадить снова на ВПДублирую сообщениеЗавершен2 года назад
Наш лендинг на Тильде и нужно его ускорить.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать верстку лендинга (макет в Figma). Десктоп и мобильная версия. Прошу указывать стоимость и срок выполнения работы. Прикладывайте своё портфолио. Ссылку на макет отправлю в личкуЗавершен2 года назад
- $10
Есть сайт https://balbulak.gov.org.kz/ на нем надо задействовать слайдер, вот как на этом шаблоне http://velikorodnov.com/html/owlhouse/index.htmlЗавершен2 года назад
Здравствуйте! Есть лендинг, нужно сделать качественную вёрстку с небольшими анимациями. В заявке обязательно прикладывайте своё портфолио. Ссылку отправлю в лс.Завершен2 года назад
(Если пользователь выбирает маленькую СЫРНУЮ пиццу то при нажатии на кнопки должна выводиться цена. Radio button group for pizza size 1) Small 2) medium 3) Large Radio button group to select the pizza crust : 1) ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Интересует верстка и программирование не сложного лэндинга для врача-стоматолога. Лэндинг должен быть адаптивный под все устройства, минимально разрешение 320 пикселей, максимальное 1280 пикселей. Какие разделы будут: 1. Биография врача (текст о враче + фотографии врача) 2. Сертификаты, ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт2 года назад