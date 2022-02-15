Верстка и программирование на WP. 2 Экрана

HTML-версткаЗакрыт7 заявок1439 просмотров
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Что нужно:

- Сверстать по дизайну (2 экрана + мобайл)/ Точно по дизайну!

- Натянуть на WP

- Сделать сменяемыми заголовок и картинку по значению umt метки

- Повесить на хост

Точное ТЗ в приложении

Срок - 2 дня

2 года назад
vyacheslavnn
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
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