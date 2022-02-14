[b]Здравствуйте разработчики![/b] Нужно разработать сайт на Joomla по готовому дизайну сделанном в фотошопе. Из сложного в работе: мультиязычность, галерея, адаптивный дизайн. От вас требуется: 1. Написать примерную цену и сроки за стандартный сайт (потом уже скину ТЗ и окончательно ...
Сделать верстку и программирование лендинга для стоматолога.
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Здравствуйте!
Интересует верстка и программирование не сложного лэндинга для врача-стоматолога.
Лэндинг должен быть адаптивный под все устройства, минимально разрешение 320 пикселей, максимальное 1280 пикселей.
Какие разделы будут:
1. Биография врача (текст о враче + фотографии врача)
2. Сертификаты, грамоты (делаем слайдером)
3. Цены (таблица цен на услуги)
4. Контакты (адрес, карта гугл или яндекс, ссылки на соц сети, номера телефонов)
5. Онлайн запись.
Нужно реализовать онлайн запись с выбором свободной даты и времени, чтобы на сайте отображалось, типо календаря свободных дат и времени, можно через простую crm, например: www.yclients.com, но можно любую другую, можно более простую для работы и записи самой регистратуры (самого врача), сейчас врач ведет учет и запись пациентов через Гугл Календарь. Чтобы она была несложная для интеграции так и для работы самого врача.
Систему управления сайтом можно выбрать бесплатную, я рассматриваю WordPress.
Дизайн макетов я подготовлю в AdobeXD.
Интересует цена и сроки реализации такого проекта. Цена интересна как с возможностью интеграции системы онлайн записи на прием, так и без этой возможности (я понимаю если не будет онлайн записи, то тут ничего сложного вообще нет, можно рассмотреть даже готовый шаблон с возможностью просто заменить информацию о враче, цены и контакты).
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