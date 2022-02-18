Вёрстка лендинга и 4-х адаптивов с настройкой формы

$68
HTML-версткаЗавершен44 заявки1406 просмотров
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Сделать верстку лендинга из 6ти блоков + 4 адаптива (дизайн в Фигме, дизайн адаптивов тоже есть), настроить отправку формы, работу кнопки и меню. При наведении курсора на меню - пункты должны выделяться подчеркиванием.

Залить на хостинг

2 года назад
strod-servis
Вячеслав 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Belmonter
Олег 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$25
3 дня
RUB
Олег выполнил задание в срок. Всё по макету. Все правки внесли быстро, были ошибки и недочеты в дизайне, он указал их и помог исправить. Адаптивы также сверстаны хорошо, без ошибок. Помог залить всё на хостинг и привязать к домену. Формы на отправку данных настроил, добавил даже предупреждение для обязательных полей. Дал рекомендации по дизайну. Сайт работает! Рекомендую! Будем сотрудничать дальше!
Прекрасный заказчик, быстрая коммуникация и четко поставленное ТЗ. Рекомендую.
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