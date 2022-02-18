Вёрстка лендинга и 4-х адаптивов с настройкой формы

Требуется натянуть сайт-витрину на вордпресс: http://ihtis.tilda.ws/zub Будет 3 стиля верстки - оформления страницы: текст+фото. Кроме того, нужна будет и мобильная версия как тут: http://ihtis.tilda.ws/zub Срок 2-3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать верстку лендинга из 6ти блоков + 4 адаптива (дизайн в Фигме, дизайн адаптивов тоже есть), настроить отправку формы, работу кнопки и меню. При наведении курсора на меню - пункты должны выделяться подчеркиванием.
Залить на хостинг
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