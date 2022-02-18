Вёрстка лендинга и 4-х адаптивов с настройкой формы

Олег выполнил задание в срок. Всё по макету. Все правки внесли быстро, были ошибки и недочеты в дизайне, он указал их и помог исправить. Адаптивы также сверстаны хорошо, без ошибок. Помог залить всё на хостинг и привязать к домену. Формы на отправку данных настроил, добавил даже предупреждение для обязательных полей. Дал рекомендации по дизайну. Сайт работает! Рекомендую! Будем сотрудничать дальше!