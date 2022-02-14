Верстка 1й страницы

Всем привет! Мы команда “Квинс” (https://kwins.ru/), ищем разработчика для создания и доработки сайтов-каталогов, landing page, интернет-магазинов на Wordpress и других популярных CMS. Так же верстаем сайты с нуля, делаем небольшие калькуляторы и другие модули. Есть возможность ...
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Задача: Нужно сделать полную копию страницы https://pancakeswap.finance/swap ( https://take.ms/uwBypk ) Бюджет 50 долларовЗакрыт2 года назад
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