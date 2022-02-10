Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт101 заявка1772 просмотра
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Нужно сверстать лендинг сайта. Предлагайте вашу цену и срок. Макет скину в лс (figma)

2 года назад
AFROS
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
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