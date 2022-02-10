Сверстать макет с фигмы

HTML-версткаЗакрыт30 заявок799 просмотров
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Необходимо сверстать макет с фигмы. Т/з скину в личку

2 года назад
guest_16445112941451
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kolesnik_Yurii
Юрий 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
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