Обо мне:

Плотно работаю с клиентом:

1)Постоянно на связи в скайпе пн-сб с 8 до 18.00.

2)По мере необходимости - отвечаю на вопросы.

3)Поясняю как работать с сайтом(если я делал сайт).

Как работаю:

1)Работаю единовременно только над одним проектом, поэтому ни на что не отвлекаюсь.

2)Владею html5, css3, JavaScript wordpress.

3)Способен сделать адаптивный и кроссбраузерный сайт, мои работы вы можете оценить на моём сайте : https://jegoteam.com

4)Соблюдаю сроки.