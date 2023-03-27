Георгий Семёнов GeorgeSemenovGeorgeSemenov
34 годаРоссия/Сыктывкар
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Обо мне:
Плотно работаю с клиентом:
1)Постоянно на связи в скайпе пн-сб с 8 до 18.00.
2)По мере необходимости - отвечаю на вопросы.
3)Поясняю как работать с сайтом(если я делал сайт).
Как работаю:
1)Работаю единовременно только над одним проектом, поэтому ни на что не отвлекаюсь.
2)Владею html5, css3, JavaScript wordpress.
3)Способен сделать адаптивный и кроссбраузерный сайт, мои работы вы можете оценить на моём сайте : https://jegoteam.com
4)Соблюдаю сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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