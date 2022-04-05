Внести доработки на сайт

Имеется сайт на WordPress и несколкьо макетов страниц: как мобильных так и десктопных. Требуется свертать страницы по этим макетам + собрать макеты других страниц из заданных элементов. Если потребуется работа дизайнера, сделаем отдельно. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скорректировать по вёрстке несколько замечаний (около 10 шт), добавить модуль оплаты картой на сайт, изменить общие опции у товаров (старые удалить - новые добавить), поправить ошибку по турбо-страницам, проверить правильно ли настроены счетчики метрики, проверить верстку на популярных разрешениях и поправить, отредактировать иконку поиска, скрывается на десктопе после снятия с него курсора, в случае обнаружения недостатков. адрес сайта https://alise-flowers.ru
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