Внести доработки на сайт

Скорректировать по вёрстке несколько замечаний (около 10 шт), добавить модуль оплаты картой на сайт, изменить общие опции у товаров (старые удалить - новые добавить), поправить ошибку по турбо-страницам, проверить правильно ли настроены счетчики метрики, проверить верстку на популярных разрешениях и поправить, отредактировать иконку поиска, скрывается на десктопе после снятия с него курсора, в случае обнаружения недостатков. адрес сайта https://alise-flowers.ru