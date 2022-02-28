Сверстать страницы сайта с примеров

HTML-версткаЗавершен16 заявок667 просмотров
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Задача:

- нужна верстка пяти страниц, состоящих из элементов, взятых со страниц других сайтов ( 3-4 сайта );

- внести правки к некоторым элементам;

- привести к единому стилю все заголовки, шрифты, цвета.

По сути общая часть ( шапка, меню, слайдер, футер ) у всех страниц повторяется.

Меняется лишь содержание ( по 1-3 новых блоков внутри страницы ).

Прототип страницы прикрепил. В нем видно деление на блоки. Более подробно про каждый блок ( откуда брался и что изменилось с оригинала ) вышлю по запросу.

От вас:

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2 года назад
Y-post
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
jstremsky
46 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$46
3 дня
RUB
Отличный верстальщик, заказ выполнен точно в срок. Правки вносились почти сразу же. Сотрудничеством доволен, будем обращаться дальше!
Рабочие моменты решали оперативно в рабочем порядке. Доволен сотрудничеством.
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