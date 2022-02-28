Сверстать страницы сайта с примеров

Задача:

- нужна верстка пяти страниц, состоящих из элементов, взятых со страниц других сайтов ( 3-4 сайта );

- внести правки к некоторым элементам;

- привести к единому стилю все заголовки, шрифты, цвета.

По сути общая часть ( шапка, меню, слайдер, футер ) у всех страниц повторяется.

Меняется лишь содержание ( по 1-3 новых блоков внутри страницы ).

Прототип страницы прикрепил. В нем видно деление на блоки. Более подробно про каждый блок ( откуда брался и что изменилось с оригинала ) вышлю по запросу.

От вас:

- бюджет

- срок

- контакт для связи