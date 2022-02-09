Верстка

HTML-версткаЗакрытнет заявок87 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать адаптивную верстку корпоративного сайта по готовому дизайну в psd

Несколько примеров страниц:

 https://disk.yandex.ru/i/rhBBOcOJWvoFGA

https://disk.yandex.ru/i/NxvwWG5LEuTlXQ

https://disk.yandex.ru/i/GzhCZpcUx2746Q

какая примерная стоимость?

2 года назад
andreyche2022
Андрей 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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