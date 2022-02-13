Скопировать сайт

Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: [url=https://canapeclub.ru]https://canapeclub.ru[/url] Движок: ocStore 2.3 Задание: Улучшить показатель CLS (Совокупное смещение макета) до значения менее 0,25 для проблемных страниц из Google Search Console: [url=https://up2.whitebx.ru/k/k/q/2022-02-08_16-27-06.KkqhkqCFooGrzAs3JrSzsE.png]https://up2.whitebx.ru/k/k/q/2022-02-08_16-27-06.KkqhkqCFooGrzAs3JrSzsE.png[/url] Примеры таких страниц [url=https://up2.whitebx.ru/6/j/s/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_CLS_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8B.6jSHWeQUivMHCHr6h9svJZ.xlsx]https://up2.whitebx.ru/6/j/s/Скорость_сайта_CLS_проблемные_урлы.6jSHWeQUivMHCHr6h9svJZ.xlsx[/url] Скорее дело в каком-то одном сквозном элементе на сайте. Первое ...
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админку
сделать чтобы менять тексты
полностью на всех языках скопировать
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